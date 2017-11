Mosh in der Jazzkantine in Luzern

Mit Thrash und Death Metal der Extraklasse

Donnerstag 16. November 2017

Luzern Altstadt

Doors 20:00

Overoth (Nordirland)

Overoth ist eine Death Metal Band aus der Gegend von Belfast. Sie gründeten sich Ende 2005 mit dem Ziel rohen leidenschaftlichen Death Metal zu spielen. Die Band hat sich seit der Veröffentlichung ihrer ersten Demo 'Pathway To Demise' vorgenommen, das irische, britische und europäische Festland zu betouren. Mit ihren Schweisstreibenden Live-Shows haben sie sich einen Namen erspielt. Sie teilten sich die Bretter der Welt mit Bolt Thrower, Unleashed, Massacre, Napalm Death, Sodom und vielen anderen Lärmcombos. Im Frühjahr 2007 nahmen sie die EP 'Death Personified' auf. Nach ihrem Debütalbum 'Kingdom of Shadows' folgten wieder mehrere Tourneen durch die UK / Irland und durch Europa . Ihre Marke kein Schnickschnack, sondern technischer versierter Death Metal mit viel Riffing. Auf ihrem erneuten Schweizer Abstecher haben sie ihr neues Album mit dabei, welches am 22. September 2017 raus kam.

“The Forgotten Tome“

Welcome back!!!

Shadows Far (Uri)



Die Urner Stiere tummeln sich seit 1999 in der hiesigen Metalszene herum. Seit längerer Zeit inaktiv. Jetzt trauen sich die Urner wieder mal in die Welt hinaus. Im Juli dieses Jahr rockten sie das Rüche Rock im Schächital bei ihnen im Kanton. Shadows Far betourten früher die Schweiz, sowie Europa. Keine Bühne war sicher vor ihnen. Der Wärchhof in Luzern oder die Europa Tour mit Vendetta. Ihr kompromissloser Thrash Metal wurden auf drei Alben verewigt. Lost in Contemplation 2003, Eleven Sins 2007, As Black Turns Red 2009. Verpasst ihre rare Show nicht.

Mosh!!!

Dark Despair (Luzern)

Dark Despair bestehen seit 1996. Ihr Death Metal bewegt sich zwischen der britischen Stahlschmiede und dem schwedischen Elchtod. Sie haben in dieser Zeit unzählige Gigs gespielt im In und Ausland. Dark Despair sind eine fester Bestandteil der Luzerner

Death Metal Szene.

Ihre Musik donnert wie eine Walze daher.

Spearhead!!!

Infos:

Donnerstag: 16. November 2017

Jazzkantine Grabenstrasse 8 6004 Luzern

in der Altstadt

20:00 / 15Fr.

Spielplan:

DJ 20:00 – 21:00

Overoth 23:30 - 00:30

Shadows Far 22.15 - 23:00

Dark Despair 21:00 - 21:45

Anschliessend bis 01:30 Uhr geöffnet

Ein Abend für Geniesser/rinnen von:

Slayer, Unanimated, Entombed, Bolt Thrower, Grave, Morbid Angel, Kreator, Benediction, Obituary, Dismember,The Haunted, Demolition Hammer, Motörhead oder Black Sabbath.