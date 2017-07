With One Word: EP Release "The Storm"

Am 7.7.2017 hat With One Word, die Schweizer Metalcore Band aus dem Zürcher Oberland, ihre erste EP „The Storm“ veröffentlicht.

Es ist kein Zufall, dass an jenem Tag ein Gewitter durch die Schweiz zog. Denn das Prunkstück und der Namensgeber der EP selber ist der Song „The Storm“, ein elektrisch geladenes Werk, das einschlägt! Daneben müssen sich die anderen beiden Songs aber nicht verstecken; „The Story“ bringt den Kontrast mit seinem ruhigen und gleichwohl epischen Anfangs- und Schlussteil sowie dem ergreiffendem Gesang von Arran Sheppard mit sich. „Kingdom of Pain“ ist nicht minder hörenswert; der Song aus der Anfangszeit der Band stellt brachial gespielte Strophen einem lyrischen und eingängigen Refrain gegenüber. Mit ihrer ersten EP will With One Word ihre grosse Bandbreite einem breiten Publikum vorstellen. Die drei Songs dürften für alle, welche sich im Metalcore / Hardcore Bereich bewegen, etwas zu bieten haben.

Die Aufnahmen wurden im Mack Music Studio in Wald dank einem erfolgreichen Crowdfunding im Frühjahr 2017 realisiert. Arran (v), Lex (g), Silvan (g) und Manuel (d) – With One Word – bedanken sich bei allen treuen Supportern und geben das zurück, was sie am besten können; stürmische Vocals, harte Chords, eingängige Riffs, tightes Drumming und vieles mehr.