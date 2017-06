Insanity: CD Release-Show

INSANITY tauft die neue Scheibe "TOSS A COIN"

Am 1. Juli ist es soweit. INSANITY tauft das neue Baby "TOSS A COIN"! Riesen Sause und Party total in der Bar 59 in Luzern! Alle sind willkommen!

INSANITY taufen nach „No Limit“ und „Ready to Row“ ihren Neuling „Toss A Coin“. Elf Songs, leidenschaftlich wie auch kritisch, brettern dir beim Hören ihrer dritten Scheibe über die Trommelfelder. Eigenständiger Hardcore mit vielen Gangshouts und Singalongs, mitreissende Rhythmen fundiert auf einer alt-ehrwürdigen amerikanischer Musiktradition. Ansteckend! Das Album erscheint über Bastardized Recordings.

INSANITY „All I Need“ Video

Die Schweizer Hardcore Band Insanity hat am Release-Tag des neuen Albums „Toss A Coin“ ein drittes Video herausgegeben. Dabei handelt es sich um Studio-Playthrough zum song „All I Need“, welches die Band in den Conatus Studios zeigt. Produziert wurde das Video von Vladimir Cochet von den Conatus Studios.