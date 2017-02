Treekillaz":Neues Album 8.11

Der Titel kommt nicht von ungefähr! Treekillaz“ veröffentlichen ihr achtes Album mit 11 Songs.

11 Songs, kompromisslos, hart, melodisch, mid Tempo, schnell, kräftig oder anders gesagt, Rock’n’Roll mit einer Prise Punk, Metal, Grunge, Stoner und fertig ist das erste Highlight im Jahre 2017.

Bewusst wird auf Skandale und grosse Marketing Kampagnen verzichtet, die Musik soll für sich selber sprechen, ist etwas 'old school' aber das passt zu Treekillaz“. Bewusst hat man ebenfalls «U-R» als Single Song ausgewählt und wird zu gegebener Zeit ein Video dazu veröffentlichen. Der Song ist etwa so poppig wie die Wrestler Legende auf dem Album Cover – nämlich gar nicht. Ein Song der schon fast untypisch Treekillaz“ ist, sehr Metal lastig mit schreiendem Gesang. Ein perfekter Opener auf dem Album der mal klar stellen soll wohin die Reise geht.

Will Mecum (Gitarrist von Karma to Burn) war im 2016 in der Schweiz und es war ihm langweilig, also hat er mit den Bieler Jungs einfach mal 3 Songs geschrieben. Für Treekillaz“ eine gelungene Aktion und für Will mal was Anderes mit Gesang arbeiten zu müssen. Zu hören sind seine Gitarren Riffs auf «Addicted», «Ladyboy» und «My Mind».

Treekillaz“ wird im 2018 Ihr 20-jähriges Bestehen feiern und schwimmt nach wie vor gerne gegen den Strom. Nach über 600 Konzerten in ganz Europa, endlos langen Touren mit Attaque 77, Clawfinger, Blind und einer Live Performance welche man in der Schweiz selten findet, wird 2017 mit 'Eight - Eleven' ein Album veröffentlicht, dass in jedem Rock Haushalt stehen sollte.

Auf ins nächste Abenteuer mit Platte Nr. 8 und ehrlichem Rock wie er heutzutage ganz schwierig zu finden ist.

«Schweizer Handarbeit, bereit für die Welt»

Release Show am 18.2.17 im Gaskessel Biel