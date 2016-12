Gurd: thrashen das Oberwallis im Moshpit in Naters

Aus der Asche von Poltergeist entstanden im Jahre 1994, dass groovige Thrash Monster GurD.

Viele Touren durch Europa mit Pro Pain, Spudmonsters und anderen Bands. Sie spielten als erste

Schweizer Band am legendären Dynamo Open Air in Holland. Sie enterten den Kahn “70 000 tons

of Metal“ auf hoher See. Sie gaben in den Neunziger Jahren Alben heraus, die im Rock Hard den

Platz eins einnahmen. In den 22 Jahren veröffentlichten sie 11 Studio Alben und eine Live

Aufnahme aus dem Z7 in Pratteln zum Anlass ihres 10. jährigen Bandbestehens. Die Oberwalliser

Moshers erwartet eine schweisstreibende Show mit allen Hits aus der Vergangenheit und Songs

vom aktuellen Album “Fake“. Auf der Moshpit Bühne steht somit ein Stück Schweizer Metal

Geschichte. “Welcome to the first Show - Wallis - Mosh“

Bei den Tribal -Thrashers Holepunch steht Robbie Gorgioski ein Metal Urgestein aus der Luzerner

Metalszene auf der Moshpit Bühne. Mit seinem Rachen veredelte er in den Neunziger Jahren bei

Manifest schon die Songs mit denen er Geschichte schrieb. Holepunch bewegt sich irgendwo im

Bereich des Thrash Metal, Punk und Hardcore. Mit diesen drei Komponenten und seinem Gesang

gibt es eine explosive Mischung, die sich auf das moshige Publikum überwälzt “Toxic Waltz“.

Info: Holepunch spielt für Sin Starlett.

Die Local Heros sind aus dem Saas Tal. Abstract Insanity gehören zu den neueren Metal

Generationen im Oberwallis. Sie spielen Death-Core, was einem durch die Ohren bläst. Am

Gesang befindet sich “zAtomi“ der Bassist von der Dienstältesten Oberwalliser Death Metal Band

“Cremation“. Lasst Euch von ihrer Energie anstecken “Mosh on“.

Ein Abend für Liebhaberinnen und Liebhaber von:

Slayer, Sepultura, Prong, Channel Zero, Crowbar, Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder, Soulfly,

Agnostic Front, Cro Mags, Obituary, alte Metallica, G.B.H., D.R.I., S.O.D., Black Sabbath,

Testament oder Celtic Frost.



Viel Spass im legendären Moshpit.

Mosh-Datum: Samstag 16. April 2016

Mosh-Laden: Moshpit Club Naters bei Brig Wallis

Mosh-Doors: 20:00

Ein-Tritt: 15Fr.