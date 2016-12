Gurd: Das Kulturwerk 118 in Sursee lädt zur „Mosh-Sause“ ein

Das Kulturwerk 118 in Sursee lädt zur „Mosh-Sause" ein am Samstag 07. November 2015

Gurd aus Basel beehren die „Metal City" Sursee. Auch im 21. Jahr der Band Geschichte stehen die Zeichen auf Thrash Metal. 12 Langeisen haben sie geschmiedet in dieser langen Zeit. Was will man noch schreiben über Sie? Viele Touren und schweisstreibende Shows in der Schweiz und im Ausland mit Grossen Bands und Szenen Geheimtipps. Letztes Jahr meuterten sie den „70 000 Tons of Metal" Kahn auf hoher See. Im Gepäck haben sie die aktuelle Scheibe die jeden Metalhead umbläst. Zwischen den typischen groovigen und thrashigen Songs, knallt die Scheibe mit tollen Backing Vocals.

„Fake" bläst dir die Birne weg!!!

Mosh or Die!!!

Die Thrash Band aus Braunschweig zelebrieren ihren Stahl seit 1993. Headshot sindbei uns keine unbekannten Gesichter. Sie enterten die Bühnen in Sursee und Luzern in der Vergangenheit. In diesem Zeitraum gaben sie 4 Alben heraus. Bei den letzten zwei Alben veredelte Daniela Karrer mit ihrem Organ den anspruchsvollen Thrash Metal. Die Alben „Emotion Overload" und „Diseased" sind wahre Thrash Klassiker die sie abgeliefert haben. Mit dabei haben sie ihr letztes Album, „Synchronicity", dass den Klassikern nichts nachsteht.

Emotion „Mosh" Overload!!!

Sudden Death gehen in die Rente nach 25. Jahren und 5 tollen Death Metal Alben. Sie zerstörten früher bei uns die Bühnen des "Mountains of Death" Open Air im Moutathal, die des "Wärchhofs" in Luzern, die des "Kulturwerk 118" in Sursee oder die des "Ochsen" in Zofingen. Wer sie schon Mal Live erlebt hat, weiss was einen erwartet. Einen zwei Meter grosser Riese der sein Organ aus dem Leib schreit als würde es keinen Morgen geben. Einen Bassisten der wie ein Berserker über die Bretter der Welt springt und dies unterlegt mit einer gewaltigen Gittarenwand die dich umbläst. Einen Drummer der dir den Mosh in den Pit zeigt.

Killer!!!

Die Urner Shadows Far thrashen seit Ende der 90er Jahren im hiesigen Metal. Gespielt vor grossen Acts im Stahl oder auf der heimischen Bühne wie am „Rüche Rock" Open Air macht der „Urnersee" immer wieder eine moshige Figur. Zwei Alben und viel Schweiss.

Zum 15. jährigen Band bestehen, enterten sie den Nauen auf dem Urnersee.

„Mosh auf See"

. Welcome!!!

Mosh-Datum: 7.11.15

Mosh-Laden: Kulturwerk 118 in Sursee

Mosh Ein-Tritt: 25Fr.

Mosh the Doors: 20:00h

Ein Abend für: Thrashers, Todes Metaller, Pönkers und für Hardcore Divers

Für Liebhaber und Liebhaberinnen von: Slayer, Kreator, Testament, alten Metallica, Prong, Channel Zero, Napalm Death, Repulsion, Nasum, Rotten Sound, Crowbar, Motörhead oder The Haunted.









Der Thrasher wünscht viel Spass!!!