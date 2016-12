Die beiden Zürcher Bands Atropas und Mycelia geben Ihre neues Album raus.

Die junge Metal Band Atropas gehen mit dem Album „Episodes of Solitude" an den Start. Das Album kam am 4.September 2015 über Wormhole Death / Aural Music raus.



Mycelia veröffentlichen ihr neues Album „OBEY" am 15.September 2015

Live kann man die beiden an Wochenende am Samstag 12.9.15 im Werk21 sehen.