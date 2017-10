Metal Scar Festival Projekt und Wettbewerb zum Contest!

Was im Jahre 2014 als Birthday-Bash und vier auftretenden Bands begann, steht nun als Festival mit einem ansehnlichem Line-Up von elf Bands auf den Beinen, wovon sieben in der Schweiz beheimatet sind. Die Rede ist vom Metal Scar Festival, welches am 14.10.2017 im Mattlisaal in Sachseln stattfinden soll und sich vorgenommen hat, primär New-Comers eine attraktive Bühne zu bieten.



Obwohl das komplette Programm eigentlich bereits feststeht, braucht das Organisations Komitee eure Unterstützung!

–Es fehlten zu Beginn noch rund CHF 5000.- für die Verwirklichung des Festivals, weshalb ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen wurde. Dabei erhält man, je nach Beitrags-Höhe, ein entsprechendes Goodie. Hier gibt es mehr Infos dazu:

https://wemakeit.com/projects/metal-scar-festival-2017



Es ist jedoch noch nicht das komplette Festival Line-Up bekannt: Vier Bands, nämlich Extermination (GL, Thrash/Death), Ticket To Nowhere (LU, Post-Hardcore/Symphonic), Irony Of Fate (BE, Melodic Death/Thrash/Groove) und freaKings (BL, Thrash/Death), werden am 19.8.2017 an der sogenannten „Before Party“ im Sedel Luzern um den letzten freien Festival Slot kämpfen. Als krönender Abschluss wird die Aargauer Band Final Cut seinen Thrash Metal zum Besten geben.



Wir verlosen exklusiv 2 Tickets für die Before Party. Schicke uns ein Email bis 18.8.2017 20:00 mit Betreff "Metal Scar Before Party" an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , und schon nimmst du am Wettbewerb teil. –Viel Glück!