Das Beste von Iron Maiden, Metallica und Guns n'Roses

Das Tribute Band Festival an Pfingsten in der Eishalle Wetzikon mit Wettbewerb!



Am Freitag, 2. Juni präsentieren die Veranstalter im Rahmen des Pub Festivals in Wetzikon ein weiteres Mal das Tribute Band Festival in der Eishalle. Zum Start ins Pfingstwochenende gibt’s eine gehörige Portion verzerrte Gitarren und Riffs ohne Ende mit den besten Hits von Iron Maiden, Metallica und Guns n'Roses - und das alles Live gespielt. Mit Iron Maidnem, Reckless Roses und Metakilla konnten einige der besten Tributes Band für das Festival gewonnen werden.





Die ungarische Tribute Band Iron Maidnem besteht seit 1996 und hat bereits an unzähligen grossen Festivals die Hits der Kult-Hardrocker von Iron Maiden zum Besten gegeben. Die Band ist bekannt für ein Höchstmaß an Professionalität nicht nur auf musikalischer Leistung, sondern auch im Bezug auf ihre erstklassige Bühnenshow.





Metakilla sind seit über zehn Jahren das Aushängeschild in der deutschen Premium Tribute Szene. Die vier Saarländer wissen, was sie den Fans schuldig sind und so bewegen sie sich mit großer Leidenschaft durch die Jahrzehnte und die unterschiedlichen Schaffensphasen von Metallica. Vom Debütalbum Kill`em All über Alben der 80er und 90er Jahre bis hin zu den aktuellen Stücken werden sämtliche Klassiker von Metallica in bester Qualität und einer eindrücklichen Live-Show präsentiert.





Mit Reckless Roses - Europas bester Guns n’Roses Tribute Band - geht es zurück in die 80er, als alles mit den Guns n'Roses begann. Mit ihrer mehr als zwei Stunden dauernden Show mit Hits wie „Night Train“, „Mr. Brownstone“, „Sweet Child O’Mine“, „Live and Let Die“, „November Rain“ und natürlich dem ultimativen Hit „Paradise City“ begeistern sie seit 2012 das Publikum in ganz Europa.



Möchtest du Tickets für den Anlass gewinnen? Sende jetzt ein Email mit Betreff "Tribute Festival" an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ! Der Teilnahmeschluss ist der 26.5.2017.

Du findest diesen Event auch in unserer Agenda, welche es auch als App für dein Handy gibt!