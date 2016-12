Meh Suff Jubiläums-Festival mit grossem schweizer Aufgebot

Seit heute ist das Running Order vom 10. Meh Suff Festival (7.-10.9.2016) verfügbar.

Nachdem bereits am Mittwoch Abend die ersten Bands die frühen Anreiser einheizen, folgt ein Tag voller schweizer Bands mit guter Musik für jeden (Metal-) Geschmack und Coroner als Headliner!

Auch Freitag und Samstag haben es so richtig in sich, wo auch die beiden weiteren Headliner Triptykon (Official) und Samael den sonst so ruhigen Hüttikerberg beben lassen.

Alle schweizer Bands auf einen Blick:

Mittwoch: Comaniac

Donnerstag: Abinchova, Cold Cell, Contorsion, Excruciation, Schammasch, Carnal Decay (official), BÖLZER, Coroner, +1 tba

Freitag: Solitudo Solemnis, Tribes of Caïn, Triptykon (Official), +1 tba

Samstag: Omophagia, REQUIEM, Samael, Dynamite Abortion, +1 tba