Ein Hurrikan donnert im Juni durchs Zürcher Oberland. Wie bereits bekannt war, werden Queen + Adam Lambert als Headlinder am Rock the Ring Freitag auftreten. Nun stehen noch weitere Acts fest. Scorpions, Iggy Pop, Europe, Mando Diao und viele weitere geben sich von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni 2016 die Ehre. Dabei kommen nicht nur Rockfans auf ihre Kosten, sondern auch Abenteurer, Fussball-Verrückte und Kulinarik-Begeisterte. Der Samstagabend wird durch die schweizer Bands Shakra und Tempesta mächtig eingeheizt.



We will rock you! Wer könnte Rock the Ring 2016 besser eröffnen als Queen. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht mindestens einen ihrer Songs mitsingen kann. Nach dem Tod des grossen Freddie Mercury 1991 gingen Brian May und Roger Taylor 2014/15 mit dem US-amerikanischen Sänger Adam Lambert auf Tour – und waren von dem „American Idol“-Zweiten so begeistert, dass sie mit niemand anderem mehr zusammen arbeiten wollen.



Die Scorpions konnten als Samstags-Headliner gewonnen werden. Mit „Wind of Change“, ihrem Song zum Berliner Mauerfall, schrieben die Hardrocker aus Hannover den Soundtrack einer ganzen Generation. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger und 50 Jahre Bühnenerfahrung unterstreichen, dass die „Skorpione“ zu den erfolgreichsten und langlebigsten Bands der Musikgeschichte gehören. Headliner Nummer drei ist ebenfalls eine Legende: Iggy Pop! Der US Sänger hat die Punk- und Rock-Musik wie kein anderer geprägt. Er ist berühmt für seine spektakuläre Bühnenshow und animiert das Publikum am Sonntag zum “Mitgröhlen“ zu seinen Hits wie „Lust for Life“ bis „ The Passenger“.



Noch nicht der „Final Countdown“

Der Freitag, 17. Juni startet mit einer Prise Swissness: Die Walliserin Stefanie Heinzmann röhrt unter anderem ihren Hit „Diggin in the Dirt“. Neben Queen + Adam Lambert darf man sich auf weitere Altmeister der Branche freuen: Marillion. Wer erinnert sich nicht an „Kayleigh“, welche in Stilettos im Schnee tanzte? Wer danach nicht genug von den Achtzigern hat, kommt am Samstag, 18. Juni noch mehr auf seine Kosten. Das Zürcher Oberland wird toben, wenn Europe ihren grössten Knaller „The Final Countdown “zum Besten geben. Dies nachdem Uriah Heep mit „Lady in Black“ bereits für Gänsehaut-Feeling gesorgt haben. Der Samstag bietet aber auch Schweizer Hardrock vom Feinsten: Shakra aus Bern stürmen mit ihrem alten und neuen Sänger Mark Fox den Ring, nachdem die Schwyzer Band Tempesta schonmal mächtig eingeheizt haben! Am Sonntag, 19. Juni gehört die Bühne neben Iggy Pop dem hohen Norden: Die Schweden von Mando Diao fordern mit ihrem Hit „Dance With Somebody“ zum Tanzen auf. Diese nachdem die Grammy-nominierten US-Amerikaner von Skillet den Tag eröffnet haben.



Mehr als nur ein Festival

Wer nicht nur auf Musik, sondern auch auf Adrenalin, Sport und gutes Essen steht, ist bei Rock the Ring 2016 genau richtig! Wie wärs mit einem Helikopterflug über dem Gelände inklusive Fallschirmsprung? Auch Fussball-Freaks kommen nicht zu kurz: Das Rock the Ring überträgt alle EM-Spiele in einer speziellen Arena live auf Grossleinwand. Und last but not least präsentiert sich das kulinarische Angebot mit Köstlichkeiten aus aller Welt.

Rock, Nervenkitzel, Gaumenfreuden und auch sportlich nichts verpassen – vier gute Gründe für einen Festivalbesuch! Der Vorverkauf für Freitag läuft, Tagestickets kosten CHF 109.-. Tagestickets für Samstag und Sonntag kosten je CHF99.-, der Vorverkauf startet am Freitag, 4. Dezember 2015. Für das ganze Wochenende gibt es wieder den Dreitagespass für CHF 239.-. Wer auf Gedränge verzichten möchte, ersteht ein Hot Place Ticket: Für CHF 199.- pro Tag erhält man auf einer separaten Tribüne einen Platz mit perfekter Sicht auf die Bühne. Wer sich ein VIP Premium-Ticket leistet, profitiert zudem von zahlreichen exklusiven Zusatzleistungen.



Möchtest du zwei Golden Circle Tickets für einen beliebigen Tag am Rock The Ring gewinnen? -Dann sende uns jetzt ein Email mit Betreff "Wettbewerb Rock The Ring" an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit deinem Namen und dem gewünschten Festival-Tag (Freitag, Samstag oder Sonntag). Teilnahmeschluss ist der 8. Juni 2016. Wir wünschen dir viel Glück.